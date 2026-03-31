أعلن الدفاع المدني السعودي عن إصابتين طفيفتين وأضرار مادية محدودة في ثلاثة منازل وعدد من المركبات إثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الخرج.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي للدفاع المدني قوله :"باشر الدفاع المدني اليوم سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة على ثلاثة منازل وعدد من المركبات، وذلك في حي سكني بمحافظة الخرج".

وأضاف: "نتجت عن ذلك إصابتان طفيفتان، إحداهما غادرت المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأضرار مادية محدودة"، مشيرا إلى تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.