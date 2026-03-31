السعودية: إصابة شخصين وأضرار محدودة إثر سقوط شظايا اعتراض مسيرة في محافظة الخرج

كتب : د ب أ

11:38 ص 31/03/2026

الدفاع المدني السعودي

أعلن الدفاع المدني السعودي عن إصابتين طفيفتين وأضرار مادية محدودة في ثلاثة منازل وعدد من المركبات إثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الخرج.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي للدفاع المدني قوله :"باشر الدفاع المدني اليوم سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة على ثلاثة منازل وعدد من المركبات، وذلك في حي سكني بمحافظة الخرج".

وأضاف: "نتجت عن ذلك إصابتان طفيفتان، إحداهما غادرت المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأضرار مادية محدودة"، مشيرا إلى تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

إيران وأمريكا الحرب على الخليج السعودية

المحكمة تبرئ فيريال يوسف من اتهام التشهير بالفنانة نادية الجندي
رسالة بالإنجليزية تطيح برئيس أكبر شركة طيران في كندا.. ما القصة؟
ليلة دامية على إيران.. أمريكا تضرب مدينة البحوث النووية في طهران "فيديو-
"أعوذ بك من موت الغفلة".. وفاة مفاجئة لشاب بعد ساعات من منشور مؤثر بالأقصر
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور.. انخفاض البلطي
حقيقة السحب السماوية المتداولة.. وهل يوجد تسريب إشعاعي؟
الذهب يعود للانخفاض ببداية التعاملات
"تقلبات جوية على الأبواب".. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة الأيام المقبلة