

وكالات

أكد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، الانتهاء من نشر صواريخ بعيدة المدى تشمل صواريخ بحرية مضادة للسفن، وذخائر انزلاقية تفوق سرعة الصوت.

قال كويزومي في تصريح صحفي: "تم اليوم نشر الصاروخ الموجه المضاد للسفن من النوع 12 (المطور)، والذخيرة الانزلاقية عالية السرعة من النوع 2 في الوحدات العسكرية هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر صواريخ محلية الصنع ضمن برنامج المواجهة".

وأوضح الوزير أن الأنظمة الجديدة تم نشرها في قاعدة كينغون في محافظة كوماموتو وقاعدة كامب فوجي في محافظة شيزوكا.

وأضاف كويزومي: "هذه الأنظمة تتيح إيصال رسالة واضحة للخصم بأن أي غزو، سواء عبر السفن أو قوات الإنزال، سيتم إحباطه بشكل مؤكد، مما يقلل بدوره من احتمالية وقوع الهجوم نفسه".

وشدد الوزير على أن اليابان تواجه البيئة الأمنية الأكثر خطورة وتعقيدا منذ فترة ما بعد الحرب، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل تعزيز هذه القدرات لتقوية الردع وقدرات الرد.

ويُعدّ نشر الصواريخ بعيدة المدى جزءًا من برنامج الصواريخ بعيدة المدى للحكومة اليابانية، والذي يهدف إلى تمكين البلاد من ضرب الخصوم من مناطق خارج نطاق وصولهم.

تقوم اليابان بتطوير ما يُعرف بـ"الصواريخ الموجهة المضادة للسفن من النوع 12" لتعزيز "قدراتها الدفاعية الردعية".

وتمتلك الصواريخ المطورة قدرة على إصابة أهداف على مسافة تزيد عن ألف كيلومتر، مما يسمح لها نظريا بضرب أهداف في الصين أو كوريا الشمالية وفق محللين.

من جهتها، حذّرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن ظهور تهديدات صاروخية جديدة للأراضي الروسية انطلاقاً من اليابان سيواجه بردود فعل من شأنها الحفاظ على القدرات الدفاعية لروسيا، بحسب روسيا اليوم.