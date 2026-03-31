قبل حرب إيران.. مفاجأة عن وزير الدفاع الأمريكي بشأن الاستثمار في شركات أسلحة

كتب : محمد أبو بكر

02:08 ص 31/03/2026

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

كشف 3 أشخاص مطلعين صحيفة فايننشال تايمز، أن وسيطًا لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، حاول القيام باستثمار كبير في شركات أمريكية دفاعية كبرى "شركات أسلحة" في الأسابيع التي سبقت الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وأضاف التقرير، أن وسيط "هيجسيث" في مورجان ستانلي، اتصل بشركة بلاك روك في فبراير بشأن القيام باستثمار بملايين الدولارات في صندوق الاستثمار المتداول النشط للصناعات الدفاعية التابع لمدير الأصول.

وأوضح: جاء ذلك قبل وقت قصير من شن الولايات المتحدة عملًا عسكريًا ضد طهران.

بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي حرب إيران أمريكا وإيران الاستثمار في الأسلحة

