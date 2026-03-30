كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس تنفيذ عملية برية داخل إيران، بهدف الاستيلاء على نحو 450 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب.

وبحسب المصادر، فإن العملية المحتملة تنطوي على مخاطر كبيرة، إذ يتطلب تنفيذها بقاء قوات أمريكية داخل الأراضي الإيرانية لعدة أيام أو أكثر، في مهمة توصف بأنها معقدة ومحفوفة بالمخاطر.

وأشار المسؤولون إلى أن ترامب لا يزال يقيّم تداعيات مثل هذا القرار على سلامة القوات الأمريكية، في ظل التصعيد العسكري القائم.

وأضافت المصادر أن الرئيس الأمريكي يدفع في الوقت نفسه نحو الضغط على إيران للموافقة على تسليم مخزون اليورانيوم، وطرح ذلك كأحد الشروط المحتملة لإنهاء الحرب.