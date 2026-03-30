إعلان

تقارير: ترامب يدرس عملية برية في إيران للسيطرة على اليورانيوم المخصب

كتب : وكالات

10:23 ص 30/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس تنفيذ عملية برية داخل إيران، بهدف الاستيلاء على نحو 450 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب.

وبحسب المصادر، فإن العملية المحتملة تنطوي على مخاطر كبيرة، إذ يتطلب تنفيذها بقاء قوات أمريكية داخل الأراضي الإيرانية لعدة أيام أو أكثر، في مهمة توصف بأنها معقدة ومحفوفة بالمخاطر.

وأشار المسؤولون إلى أن ترامب لا يزال يقيّم تداعيات مثل هذا القرار على سلامة القوات الأمريكية، في ظل التصعيد العسكري القائم.

وأضافت المصادر أن الرئيس الأمريكي يدفع في الوقت نفسه نحو الضغط على إيران للموافقة على تسليم مخزون اليورانيوم، وطرح ذلك كأحد الشروط المحتملة لإنهاء الحرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب إيران الحرب على إيران الحرب على الخليج إيران وأمريكا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

