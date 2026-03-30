العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران

كتب : أحمد جمعة

09:50 ص 30/03/2026

محمد العريان يحذر من تداعيات حرب إيران

حذر الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان من حجم التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن العالم قد يكون بصدد مواجهة "صدمة" أعمق بكثير مما يبدو حتى الآن.

وقال العريان، في منشور عبر منصة إكس، إن "معظم الناس لا يدركون حتى الآن حجم هذه الصدمة"، في إشارة إلى الانعكاسات المحتملة للصراع المرتبط بإيران على الاقتصاد العالمي.

وأضاف: "من بين جميع القضايا التي نوقشت خلال المؤتمرات الهاتفية العديدة نهاية هذا الأسبوع حول التداعيات الاقتصادية والمالية للصراع في الشرق الأوسط، برزت هذه الجملة أكثر من غيرها".

وأوضح أن هذا التحذير "تذكير واقعي بأننا قد نكون نرى فقط "غيض من فيض" فيما يتعلق بالصدمة التي يتعرض لها النظامان الاقتصادي والمالي".

وأشار العريان في تدوينة سابقة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه خطرًا اقتصاديًا مستمرًا نتيجة الحرب على إيران.

وقال إن "ما يبدأ كمشكلة "تكلفة معيشة" (صدمة أسعار الطاقة)، إذا استمر، قد يتحول إلى مشكلة "تراجع عدد المشترين" (صدمة طلب)، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة".

فيديو قد يعجبك



"مكنش المفروض أتكلم".. عمرو سعد يعتذر عن تصريحاته حول الأكثر مشاهدة
زووم

"مكنش المفروض أتكلم".. عمرو سعد يعتذر عن تصريحاته حول الأكثر مشاهدة
العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
شئون عربية و دولية

العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
الإفتاء تحذر من قتل الكلاب المؤذية والحيوانات الضالة
أخبار

الإفتاء تحذر من قتل الكلاب المؤذية والحيوانات الضالة

في هذه الحالة.. آلام الظهر علامة على ورم في العمود الفقري
نصائح طبية

في هذه الحالة.. آلام الظهر علامة على ورم في العمود الفقري
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 30-3: حب ورومانسية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 30-3: حب ورومانسية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

الذهب ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس