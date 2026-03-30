حذر الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان من حجم التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن العالم قد يكون بصدد مواجهة "صدمة" أعمق بكثير مما يبدو حتى الآن.

وقال العريان، في منشور عبر منصة إكس، إن "معظم الناس لا يدركون حتى الآن حجم هذه الصدمة"، في إشارة إلى الانعكاسات المحتملة للصراع المرتبط بإيران على الاقتصاد العالمي.

وأضاف: "من بين جميع القضايا التي نوقشت خلال المؤتمرات الهاتفية العديدة نهاية هذا الأسبوع حول التداعيات الاقتصادية والمالية للصراع في الشرق الأوسط، برزت هذه الجملة أكثر من غيرها".

وأوضح أن هذا التحذير "تذكير واقعي بأننا قد نكون نرى فقط "غيض من فيض" فيما يتعلق بالصدمة التي يتعرض لها النظامان الاقتصادي والمالي".

"Most people don't understand as yet the magnitude of this shock."

Of all the issues discussed during this weekend’s many conference calls on the economic and financial consequences of the Middle East conflict, this one sentence stood out the most.

It’s a sobering reminder that… — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) March 30, 2026

وأشار العريان في تدوينة سابقة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه خطرًا اقتصاديًا مستمرًا نتيجة الحرب على إيران.

وقال إن "ما يبدأ كمشكلة "تكلفة معيشة" (صدمة أسعار الطاقة)، إذا استمر، قد يتحول إلى مشكلة "تراجع عدد المشترين" (صدمة طلب)، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة".