

وكالات

استهدفت غارة صباح الإثنين ضاحية بيروت الجنوبية التي تُعد معقلا لحزب الله اللبناني، عقب إنذار وجهه الجيش الإسرائيلي لسكان 7 أحياء رئيسية فيها.

وتصاعد الدخان من المكان المستهدف إثر الغارة، وهي الأولى منذ 3 أيام، على المنطقة التي باتت شبه خالية من سكانها، بعد نزوح العدد الأكبر منهم، على وقع الغارات وإنذارات الإخلاء المتكررة منذ بدء الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 2 مارس، وفقا لسكاي نيوز.