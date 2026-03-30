إيران تهدد بمهاجمة منازل القادة والمسؤولين السياسيين الأمريكيين والإسرائيليين بالمنطقة

كتب : مصراوي

01:06 ص 30/03/2026

إبراهيم ذو الفقاري

دبي (أب)

هددت إيران بمهاجمة منازل "القادة والمسؤولين السياسيين" الأمريكيين والإسرائيليين في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلن المتحدث باسم القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية إبراهيم ذو الفقاري، اليوم الأحد أن المساكن الخاصة للمسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين أصبحت الآن أهدافا مشروعة لإيران، مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها الثاني واستمرارها في الاتساع في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضح أن التهديد موجه للمسؤولين العسكريين والسياسيين الأمريكيين والإسرائيليين الذين يعيشون في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل.

وقال ذو الفقاري إنه تم اتخاذ هذا القرار بعد أن استهدفت الولايات المتحدة وإسرائيل منازل سكنية الإيرانيين في مدن مختلفة في جميع أنحاء إيران.

