الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وقوع أضرار جسيمة بمحطة لإنتاج الماء الثقيل في إيران

كتب : د ب أ

01:03 ص 30/03/2026

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة ‌إنتاج ‌الماء الثقيل ‌الإيرانية ⁠في خونداب، التي أبلغت طهران عن تعرضها لهجوم في 27 مارس الجاري، قد لحقت بها أضرار جسيمة ولم تعد قيد التشغيل.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشور على منصة إكس اليوم الأحد، أن المنشأة لا تحتوي على أي مواد نووية مُعلن عنها، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتعرضت محطة ‌إنتاج ‌الماء الثقيل ‌الإيرانية خونداب لضربات أمريكية - إسرائيلية.

يشار إلى أن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ الـ 28 من فبراير الماضي، تهدف لتدمير القدرات النووية والصاروخية لطهران.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية حرب إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط

