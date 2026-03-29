أعلن حزب الله، استهداف عدد من المواقع والأهداف العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر سلسلة عمليات متنوعة على مدار اليوم.

وقال حزب الله، في بيان اليوم الأحد، إنه استهدف تجمعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في خلة الحجة ببلدة عيترون الحدودية برشقة صاروخية.

وأضاف الحزب أنه قصف بالصواريخ تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان، كما استهدف تجمعًا آخر على مرتفع غدماثا في بلدة عيناتا.

وأشار حزب الله إلى أنه استهداف دبابة ميركافا بصاروخ موجه في بلدة البياضة، إضافة إلى مهاجمة تجمع لجيش الاحتلال في بلدة علما الشعب باستخدام طائرات مسيرة.

وأوضح الحزب أنه استهدف أيضا دبابة ميركافا بصاروخ موجه في بلدة دير سريان، وقصف بالمدفعية تجمعًا للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة.

كما أعلن استهداف دبابتي ميركافا بصواريخ موجهة في محيط بلدة بيت ليف مع تحقيق إصابات مباشرة، والاشتباك مع القوات الإسرائيلية من مسافة صفر في بلدة شمع، ما أسفر عن إصابات مباشرة.

وتابع حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمعا لجيش الاحتلال في بلدة دير سريان، وهاجم بمسيرات مربض مدفعية مستحدثًا في بلدة عرب اللويزة.

وأكد الحزب قصف تجمع آخر في منطقة الخانوق ببلدة عيترون، إضافة إلى التصدي لطائرة حربية إسرائيلية بصاروخ أرض-جو في أجواء مدينة النبطية.

كما أعلن إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في أجواء بلدة المنصوري، وقصف تجمع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون.