حضر الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعا ثلاثيا في إسلام آباد يوم الأحد، مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لمناقشة تطورات التصعيد العسكري في المنطقة والجهود المشتركة لاحتواء الأزمة ودعم الأمن والاستقرار بالإقليم.

باكستان تشيد بالدور المصري البنّاء في خفض التصعيد بالمنطقة

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن تقديره العميق للقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدا بالدور البناء الذى تضطلع به مصر فى خفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، جنبا إلى جنب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد شريف على أهمية استثمار إمكانات وقدرات الدول الثلاث الإسلامية في لعب دور فعال فى خفض التصعيد وإنهاء الحرب، والتحرك بشكل مشترك ومنسق لمنع انزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة.

وشهد اللقاء استعراض ممثلي الدول الثلاث لجهودها فى خفض التصعيد، والاتصالات المكثفة التي تجريها مع الأطراف الإقليمية والدولية لنقل الرسائل لفتح الباب أمام المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشكل مباشر وتغليب الحوار والدبلوماسية.

القضية الفلسطينية على طاولة اجتماع باكستاني مصري تركي

كذلك، تناول اللقاء مستقبل الترتيبات الأمنية الإقليمية، كما تبادل المسؤولون وجهات النظر والتقييمات بشأن مواقف الدول الثلاث من التطورات تجاه عدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تعد لب الصراع في المنطقة وجهود تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأوضاع في منطقة القرن الأفريقى وخطورة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "صومالي لاند"، فضلا عن الأوضاع في منطقة جنوب آسيا بما في ذلك التطورات في أفغانستان.