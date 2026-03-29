قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن قائد القيادة الأمريكية المركزية "سنتكوم" زار إسرائيل اليوم الأحد، للتصديق على خطط عسكرية مشتركة جديدة بين واشنطن وتل أبيب.

وأوضحت القناة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعد خططا هجومية للأيام المقبلة بالتعاون مع الجيش الأمريكي.

أمريكا وإسرائيل تصدق على خطط هجومية جديد في إيران

وأكدت القناة الإسرائيلية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال صدق على تركيز الهجمات على الصناعات الإيرانية العسكرية الثقيلة، مشيرة إلى أن واشنطن وتل أبيب صادقتا على خطط عسكرية مشتركة للأيّام القريبة المقبلة.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى إن المفاوضات مع إيران محكومة بالفشل، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعارض بشكل نهائي استهداف المنشآت الوطنية الإيرانية.

وذكرت القناة العبرية، أن ترامب لا يزال يفضل منح مهلة للمفاوضات، مؤكدة أن إسرائيل ستدعم أي عملية برية أمريكية في إيران بطرق مختلفة.