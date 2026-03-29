نتنياهو يعلن توسيع الغزو البري الإسرائيلي للبنان

كتب : محمود الطوخي

06:47 م 29/03/2026

توسيع الغزو البري الإسرائيلي للبنان

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه قرر زيادة نطاق العمليات العسكرية البرية في الأراضي اللبنانية، في خطوة تأتي بالتزامن مع اشتعال جبهة حرب إيران.

أهداف توسيع الغزو الإسرائيلي للبنان

وكشف نتنياهو، عن توجه نحو توسيع رقعة التوغل في الجنوب اللبناني، مبينا أن التحرك يهدف إلى تمديد ما أطلق عليه "الشريط الأمني الحالي".
وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهدافاته ضد حزب الله، مشددا على وجود تصميم تام لإحداث تغيير جذري في الواقع الأمني بالمناطق الشمالية، لا سيما وأن الحزب لا يزال يمتلك قدرات متبقية لشن هجمات صاروخية.

ضحايا التصعيد الميداني في لبنان

وتأتي هذه التطورات العسكرية في مرحلة حرجة تمر بها المنطقة جراء حرب إيران، في حين لم يتم الإعلان عن معلومات تفصيلية فورية حول الأبعاد الجغرافية الجديدة للغزو الإسرائيلي المرتقب.
وعلى الجانب اللبناني، وثق مسؤولون مقتل ما يزيد عن 1100 شخص منذ بدء المواجهات المسلحة، وسط مخاوف دولية من تزايد وتيرة الصراع بين إيران وأمريكا.

