أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، أنه من المقرر بدء أعمال امتحانات مسابقات شغل وظائف معلم مساعد لمعلمي الحصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال شهر أبريل المقبل، على أن تنتهي بنهاية العام الجاري، في إطار جهود دعم وتطوير منظومة التعليم وتوفير الكوادر التعليمية المؤهلة.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأجواء الأيام المقبلة

وأوضح الجهاز أنه يعمل على ترتيب أولويات عقد الامتحانات وفقًا للاحتياجات العاجلة لسد العجز في التخصصات المختلفة، بما يضمن توجيه الجهود إلى المجالات الأكثر احتياجًا داخل المنظومة التعليمية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر المتقدمة.

وأهاب الجهاز بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وموقع بوابة الوظائف الحكومية، للاطلاع على أي تعليمات أو تحديثات تتعلق بالمسابقات.