وافق وزراء الخارجية العرب اليوم، بالإجماع، على ترشيح السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق، لتولي منصب الأمين العام للجامعة العربية.

وجاءت الموافقة خلال اجتماعهم الافتراضي اليوم، استجابةً لطلب مصر بترشيحه خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط.

ويُعد السفير نبيل فهمي أحد أبرز القامات الدبلوماسية المصرية والعربية، حيث شغل العديد من المناصب البارزة خلال مسيرته، من أبرزها توليه منصب وزير خارجية مصر في الفترة من يوليو 2013 إلى يونيو 2014.