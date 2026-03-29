قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 14، تأجيل نظر محاكمة رئيسة مكتب توثيق دمنهور، وباحث قانوني، في قضية اتهامهما بتزوير محررات رسمية، إلى جلسة 30 أبريل المقبل، وذلك لإعلان المتهم الثالث الهارب بالدعوى المدنية.

جاء قرار التأجيل خلال أولى جلسات نظر القضية رقم 31121 لسنة 2025، والمقيدة برقم 2586 لسنة 2025، والمتهم فيها 3 أشخاص، من بينهم متهم هارب، بتزوير توكيل رسمي بهدف الاستيلاء على محل تجاري بمنطقة العطارين بالمنشية في محافظة الإسكندرية.

أوضحت المحكمة أن قرار التأجيل جاء لضرورة إعلان المتهم الثالث الهارب بالدعوى المدنية، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية وسلامة سير المحاكمة.

تشير التحقيقات إلى تورط المتهمين في تزوير محررات رسمية داخل مكتب توثيق دمنهور، من خلال إثبات حضور شخص على غير الحقيقة، واستخدام توكيل رسمي مزور لتمكين المتهم الهارب من التصرف في محل تجاري تابع لهيئة الأوقاف المصرية، بما ألحق أضرارًا مالية وقانونية بصاحب الحق والدولة.