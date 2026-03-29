البحرين تفرض "حظر الحركة البحرية" مساءً حمايةً من تهديدات الصواريخ الإيرانية

كتب : محمد جعفر

02:28 م 29/03/2026 تعديل في 02:37 م

حظر الحركة البحرية باليحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الأحد، فرض حظر على الحركة البحرية لمرتادي البحر من مستخدمي سفن الصيد والنزهة، ضمن الإجراءات المتخذة لحماية سواحل المملكة.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى ضمان سلامة البحارة ومرتادي البحر في ظل ما تتعرض له مملكة البحرين من عدوان إيراني باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وما يشكله ذلك من خطورة على المواطنين والمقيمين.

ويبدأ الحظر من السادسة مساءً (18:00) وحتى الرابعة صباحاً (04:00) اعتباراً من اليوم، ويستمر حتى إشعار آخر.

كما شددت الوزارة على ضرورة التزام جميع مرتادي البحر بمواعيد الحظر والابتعاد عن السواحل، حفاظاً على سلامتهم وتجنباً لأي مساءلة قانونية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز السلامة البحرية ورفع مستوى الجاهزية في ظل الظروف الراهنة.

