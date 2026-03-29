أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد، أن صفارات الإنذار تدوي في 15 موقعا جنوبي إسرائيل من بينها بئر السبع وديمونة والنقب والبحر الميت، بحسب سكاي نيوز.

وشنت إيران هجوما صاروخيا جديدا على النقب وجنوب إسرائيل، إذ يأتي ذلك بعد هجمات صاروخية على المنطقة ذاتها في رابع هجوم من نوعه خلال الساعات الأخيرة.

وتزامن الهجوم الإيراني الأخير مع هجوم آخر من حزب الله، وهو ما حدث أيضا في الهجوم السابق.

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قبل قليل رصد إطلاقات صاروخية باتجاه مناطق واسعة، شملت النقب ووادي عربة والبحر الميت، إضافة إلى مناطق جنوب الضفة ومحيط قطاع غزة.

وبالفعل، دوت صفارات الإنذار لاحقا في مناطق واسعة، أبرزها مدينة بئر السبع ومحيطها في وسط النقب، إلى جانب مدن جنوبية مثل ديمونا ويروحام.

وشملت الإنذارات مناطق غلاف غزة، ومناطق واسعة في إقليم لخيش، بما في ذلك أشدود وعسقلان، إضافة إلى مناطق في الضفة الغربية جنوبا.