وفاة رئيس الجزائر الأسبق "اليامين زروال" وعبد المجيد تبون يُعلن الحداد 3 أيام


كتب- محمد أبو بكر:

04:48 ص 29/03/2026

علم الجزائر

توفي اليامين زروال الرئيس الأسبق للجزائر، عن عمر ناهز 84 عامًا، وذلك بعد مسيرة سياسية وعسكرية بارزة.

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحداد الوطني لمدة 3 أيام داخل البلاد وفي البعثات الدبلوماسية بالخارج، مع تنكيس العلم، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق، بحسب سكاي نيوز.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، أن "زروال"، توفي بالمستشفى العسكري محمد الصغير نقاش في العاصمة الجزائر، مساء أمس السبت، بعد معاناة مع مرض عضال.

واحتفظ الراحل بعلاقة قوية مع الرئيس عبد المجيد تبون، الذي كان يحرص على التواصل معه وزيارته للاطمئنان على حالته الصحية، بحسب سكاي نيوز.

وبعد استقلال الجزائر، تولى زروال عدة مناصب في المؤسسة العسكرية، حيث عُين قائدًا للقوات البرية في قيادة الأركان، قبل أن يستقيل من الجيش عام 1989.

وفي عام 1990، شغل منصب سفير الجزائر في رومانيا، ثم تولى حقيبة وزارة الدفاع عام 1993.

وتولى زروال رئاسة الجزائر في يناير 1994 خلال مرحلة انتقالية لإدارة شؤون البلاد، قبل أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية في نوفمبر 1995.

في سبتمبر 1998، أعلن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ليغادر منصبه في أبريل 1999، ويخلفه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

