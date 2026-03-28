إعلان

وزير الخارجية يتوجه إلى إسلام آباد للمشاركة في اجتماع رباعي لبحث خفض التصعيد

كتب : أسماء البتاكوشي

11:21 ص 28/03/2026

بدر عبد العاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى إسلام آباد، للمشاركة في اجتماع وزاري رباعي يضم وزراء خارجية باكستان والسعودية وتركيا.

ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق الإقليمي لبحث تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، واستعراض الجهود المشتركة الرامية إلى خفض التوتر واحتواء الأزمة.

وأعلنت باكستان أن وزراء خارجية كل من مصر والسعودية وتركيا سيزورون العاصمة إسلام آباد يومي 29 و30 مارس، للمشاركة في اجتماع رباعي يهدف إلى بحث سبل احتواء التصعيد في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أن اللقاء سيتضمن مشاورات موسعة حول عدد من القضايا الإقليمية، مع تركيز خاص على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تحركات إقليمية متزايدة لدفع مسار التهدئة، حيث سبق أن عرض رئيس الوزراء شهباز شريف استضافة بلاده محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى تسوية للنزاع القائم.

وتتزامن هذه الجهود مع دعوات دولية متصاعدة لإحياء المسار السياسي، في ظل المخاوف من اتساع رقعة الحرب وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي والدولي، فيما لم تصدر حتى الآن مواقف رسمية من واشنطن أو طهران بشأن المبادرة الباكستانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الخارجية إسلام آباد باكستان مصر السعودية الشرق الأوسط الحرب على إيران

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

