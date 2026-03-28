أعلنت باكستان أن وزراء خارجية كل من مصر والسعودية وتركيا سيزورون العاصمة إسلام آباد يومي 29 و30 مارس، للمشاركة في اجتماع رباعي يهدف إلى بحث سبل احتواء التصعيد في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أن اللقاء سيتضمن مشاورات موسعة حول عدد من القضايا الإقليمية، مع تركيز خاص على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تحركات إقليمية متزايدة لدفع مسار التهدئة، حيث سبق أن عرض رئيس الوزراء شهباز شريف استضافة بلاده محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى تسوية للنزاع القائم.

وتتزامن هذه الجهود مع دعوات دولية متصاعدة لإحياء المسار السياسي، في ظل المخاوف من اتساع رقعة الحرب وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي والدولي، فيما لم تصدر حتى الآن مواقف رسمية من واشنطن أو طهران بشأن المبادرة الباكستانية.

وتوجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى إسلام آباد، للمشاركة في الاجتماع الوزاري.

