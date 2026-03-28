إصابة ضباط وجنود إسرائيليين في جنوب لبنان 

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من الضباط والجنود خلال مواجهات في جنوب لبنان، نتيجة حادثين منفصلين وقعا خلال الساعات الماضية.

وأوضح الجيش أن ضابطًا أُصيب بجروح خطيرة، فيما تعرض آخر لإصابة متوسطة، إثر استهداف قوة عسكرية بصاروخ مضاد للدروع خلال اشتباك ميداني في المنطقة.

وأضاف أن حادثًا آخر وقع خلال الليل أسفر عن إصابة ضابط بجروح خطيرة، إلى جانب ستة جنود أصيبوا بجروح متوسطة، نتيجة إطلاق صواريخ باتجاه القوات المنتشرة في جنوب لبنان.

وأشار إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مع إبلاغ ذويهم بحالتهم الصحية.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بإطلاق ثلاث طائرات مسيّرة باتجاه شمال إسرائيل، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط اثنتين، بينما استمرت ملاحقة الثالثة في أجواء مدينة عكا.

وفي وقت لاحق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إحدى الطائرات المسيّرة تحطمت في منطقة مفتوحة قرب مدينة يوكنعام، بعد مطاردة استمرت نحو 40 دقيقة.

وبالتزامن مع ذلك، تم إطلاق خمسة صواريخ من قبل حزب الله باتجاه بلدة كريات شمونة شمال إسرائيل، في تصعيد جديد على جبهة الحدود اللبنانية.