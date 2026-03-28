إعلان

ترامب: مجتبى خامنئي إما ميت أو في وضع سيء للغاية

كتب : محمد أبو بكر

12:22 ص 28/03/2026

مجتبى خامنئي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي إما ميت أو في وضع سيء للغاية.

وأضاف "ترامب": لا أخبار عن المرشد الإيراني الجديد ولا أحد يتمنى أن يتولى مسؤولية القيادة في إيران حاليًا.

وتابع: البحرية الإيرانية غرقت وباتت في عمق الخليج وسلاح الجو لديهم تم تدميره بالكامل، ونملك أعظم جيش واستخباراتنا هي الأعظم ونحقق كل أهدافنا العسكرية.

وأكمل: ندمر الآن قدرات إيران ومخزونها من الصواريخ وقاعدتها الصناعية الدفاعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات إيران هجمات على الخليج

استهداف محطة بوشهر النووية في إيران للمرة الثالثة
تفحم بالكامل.. تفاصيل جديدة لحريق مطعم أسماك بالإسكندرية (فيديو وصور)
فوائد صحية مدهشة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق؟
حدث بالفن| معلومات عن هاندا أرتشيل بعد القبض عليها بسبب المخدرات وزوج مي
ترامب: حرب إيران تقترب من نهايتها ويجب أن تنتهي
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

