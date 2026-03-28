قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي إما ميت أو في وضع سيء للغاية.

وأضاف "ترامب": لا أخبار عن المرشد الإيراني الجديد ولا أحد يتمنى أن يتولى مسؤولية القيادة في إيران حاليًا.

وتابع: البحرية الإيرانية غرقت وباتت في عمق الخليج وسلاح الجو لديهم تم تدميره بالكامل، ونملك أعظم جيش واستخباراتنا هي الأعظم ونحقق كل أهدافنا العسكرية.

وأكمل: ندمر الآن قدرات إيران ومخزونها من الصواريخ وقاعدتها الصناعية الدفاعية.