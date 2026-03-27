أصدرت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، تحذيرا شديد اللهجة للصناعات الأمريكية والشركات الحليفة للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وذلك عبر بيان نقلته وكالة "تسنيم"الإيرانية.

تحذير من هجمات انتقامية

جاء في البيان: "العدو الأمريكي الصهيوني، وبالرغم من التنبيهات والتحذيرات السابقة بضرورة تجنب مهاجمة الصناعات الإيرانية، قام اليوم بشن هجمات متعددة على مراكز صناعية في إيران".

إخلاء فوري وشعاع خطر

أعلن الحرس الثوري، بدء "هجمات انتقامية" ردا على التصعيد، موجها نداءً عاجلا لجميع الموظفين في الشركات الصناعية بالمنطقة التي تمتلك "مساهمين أمريكيين"، وكذلك الصناعات الثقيلة المتحالفة مع الكيان الصهيوني، بضرورة "ترك بيئة عملهم فورا" حفاظا على حياتهم.

كما طالب البيان سكان المناطق المحيطة بهذه المنشآت بالإخلاء العاجل لمسافة تصل إلى "شعاع كيلومتر واحد" من مواقع الاستهداف المحتملة حتى انتهاء الهجمات.

يأتي هذا التحذير وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.