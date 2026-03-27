مصر تؤكد ضرورة التهدئة وتدفع نحو مفاوضات أمريكية إيرانية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اتصالين هاتفيين مع كل من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والتصعيد العسكري المتسارع في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، أن الاتصالات شهدت تبادلًا للرؤى والتقديرات بشأن تداعيات التصعيد، إلى جانب استعراض الجهود المشتركة لخفض التوتر واحتواء الموقف.

وتناول الوزراء الاتصالات المكثفة التي تقوم بها الدول الثلاث بهدف الدفع نحو إطلاق مسار تفاوضي مباشر بين الولايات المتحدة وإيران، مع التأكيد على أولوية الحلول الدبلوماسية والحوار لتجنب اتساع دائرة الصراع.

وشدد عبد العاطي على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة، مؤكدًا أن خفض التصعيد يمثل السبيل الرئيسي لتفادي انزلاق المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار والعنف واسع النطاق.

وأعرب عن تطلع مصر إلى أن تسهم الجهود المشتركة مع تركيا وباكستان في تحقيق تهدئة تدريجية تمهد لإنهاء الحرب.

واتفق الوزراء الثلاثة على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة، ومواصلة العمل المشترك لدعم الاستقرار الإقليمي ومنع تفاقم التوترات.