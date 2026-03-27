إعلان

لدعم الجيش.. إيران تخفض سن الحد الأدنى للتطوع إلى 12 عامًا

كتب : مصراوي

07:48 ص 27/03/2026 تعديل في 11:45 ص

صورة نشرها موقع إيران إنترناشيونال لمجندين إيرانيي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الحرس الثوري الإيراني في طهران خفض الحد الأدنى لسن المشاركة في بعض الأنشطة الداعمة للقوات المسلحة إلى 12 عامًا، مع دعوة المراهقين بين 12 و13 عامًا للتسجيل والانضمام.

وجاء ذلك تزامنًا مع إطلاق برنامج جديد تحت اسم "للإيرانيين"، كشف عنه رحيم نادعلي، مساعد الشؤون الثقافية في الحرس الثوري فرع طهران، بهدف استقطاب متطوعين للمشاركة في دعم الجهود العسكرية.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، يشمل البرنامج مجموعة واسعة من الأنشطة، من بينها الدوريات ذات الطابع الاستخباراتي والعملياتي، والعمل في نقاط التفتيش التابعة لقوات الباسيج، إلى جانب مهام الدعم اللوجستي وتنظيم ما يُعرف بـ"القوافل البطولية".

كما تتضمن المهام إعداد الطعام للقوات، وتقديم الرعاية للمصابين العسكريين، والمساهمة في دعم الأسر والمنازل المتضررة جراء الحرب.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه مؤشرات التصعيد العسكري ضد إيران، إذ أفادت مصادر أمريكية، نقلًا عن موقع أكسيوس، بأن العمليات العسكرية قد تتصاعد بشكل كبير في حال تعثر المفاوضات، خاصة إذا استمر إغلاق مضيق هرمز.

وأوضحت المصادر أن البنتاجون يدرس خيارات عسكرية تشمل نشر قوات برية وتنفيذ حملة قصف واسعة داخل الأراضي الإيرانية، إضافة إلى سيناريوهات تستهدف السيطرة على جزيرة خرج أو فرض حصار عليها.

كما يعمل البنتاجون على تطوير خطط عسكرية قد تهدف إلى توجيه ضربة حاسمة، في حال استمرار التصعيد وتعثر المسار الدبلوماسي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرس الثوري الإيراني تجنيد الأطفال في إيران مشروع من أجل إيران قوات الباسيج رحيم نادالي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تكريم ريهام عبد الغفور في الأقصر السينمائي
زووم

تكريم ريهام عبد الغفور في الأقصر السينمائي
للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر
"الغزالة".. كارولين عزمي تنشر جلسة تصويرجديدة والجمهور يعلق
زووم

"الغزالة".. كارولين عزمي تنشر جلسة تصويرجديدة والجمهور يعلق
فرص أمطار تمتد للقاهرة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

فرص أمطار تمتد للقاهرة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نتنياهو مابينامش.. سمير غطاس يكشف السيناريوهات المتوقعة لنهاية حرب إيران.. ماذا ينتظر المنطقة؟
بين "ديمونا" و"حقول النفط".. تصدع "الدرع المنيع" في ليلة هجمات إيرانية مكثفة