لدعم الجيش.. إيران تخفض سن الحد الأدنى للتطوع إلى 12 عامًا

أعلن الحرس الثوري الإيراني في طهران خفض الحد الأدنى لسن المشاركة في بعض الأنشطة الداعمة للقوات المسلحة إلى 12 عامًا، مع دعوة المراهقين بين 12 و13 عامًا للتسجيل والانضمام.

وجاء ذلك تزامنًا مع إطلاق برنامج جديد تحت اسم "للإيرانيين"، كشف عنه رحيم نادعلي، مساعد الشؤون الثقافية في الحرس الثوري فرع طهران، بهدف استقطاب متطوعين للمشاركة في دعم الجهود العسكرية.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، يشمل البرنامج مجموعة واسعة من الأنشطة، من بينها الدوريات ذات الطابع الاستخباراتي والعملياتي، والعمل في نقاط التفتيش التابعة لقوات الباسيج، إلى جانب مهام الدعم اللوجستي وتنظيم ما يُعرف بـ"القوافل البطولية".

كما تتضمن المهام إعداد الطعام للقوات، وتقديم الرعاية للمصابين العسكريين، والمساهمة في دعم الأسر والمنازل المتضررة جراء الحرب.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه مؤشرات التصعيد العسكري ضد إيران، إذ أفادت مصادر أمريكية، نقلًا عن موقع أكسيوس، بأن العمليات العسكرية قد تتصاعد بشكل كبير في حال تعثر المفاوضات، خاصة إذا استمر إغلاق مضيق هرمز.

وأوضحت المصادر أن البنتاجون يدرس خيارات عسكرية تشمل نشر قوات برية وتنفيذ حملة قصف واسعة داخل الأراضي الإيرانية، إضافة إلى سيناريوهات تستهدف السيطرة على جزيرة خرج أو فرض حصار عليها.

كما يعمل البنتاجون على تطوير خطط عسكرية قد تهدف إلى توجيه ضربة حاسمة، في حال استمرار التصعيد وتعثر المسار الدبلوماسي.