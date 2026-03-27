البنتاجون يدرس إرسال 10 آلاف جندي بري إضافي إلى الشرق الأوسط

كتب : وكالات

10:51 ص 27/03/2026

قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية مطلعون على التخطيط، إن البنتاجون يدرس إرسال ما يصل إلى 10 آلاف جندي بري إضافي إلى الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى توسيع الخيارات العسكرية المتاحة أمام دونالد ترامب، بالتوازي مع بحث إمكانية إجراء محادثات سلام مع إيران، بحسب ما أوردته وول ستريت جورنال.

وكان ترامب قد أعلن تعليق الضربات على قطاع الطاقة الإيراني لمدة عشرة أيام إضافية حتى السادس من أبريل، لإتاحة المجال أمام المسار التفاوضي عقب الموعد النهائي الذي كان حدده في وقت سابق.

وأكد وسطاء مشاركون في جهود السلام أن إيران لم تطلب تمديد المهلة، في حين أشار ترامب إلى أن القرار جاء استجابة لطلب إيراني.

في المقابل، أعلنت إسرائيل أن ضرباتها الأخيرة استهدفت منشآت أسلحة داخل العاصمة طهران، إضافة إلى مواقع في غرب ووسط البلاد.

وعلى الصعيد التشريعي، تعتزم لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ عقد أول جلسة استماع علنية بشأن الحرب التي تقودها إدارة ترامب ضد إيران، وذلك بعد عودة أعضاء المجلس من عطلتهم الربيعية في منتصف أبريل.

وفي سياق متصل، وصف مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، في رسالة وجهها الخميس، استهداف كبار المسؤولين الإيرانيين بعمليات اغتيال بأنه “إرهاب ترعاه الدولة”.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

