وجّه علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني، تحذيرا شديد اللهجة، مؤكدا أن جغرافيا الخليج ستكون "نقطة التركيز الرئيسية" للرد الانتقامي ولن تظل بعيدة عن التداعيات.

حتمية الرد الانتقامي

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، اليوم الخميس، عن ولايتي قوله: "أي مشاركة في عدوان عسكري ضد إيران ستعود حتما على المشاركين فيها"، مشددا على أن الرد سيكون حاسما ومباشرا.

ساحة المواجهة

ألمح ولايتي، إلى أن الخليج سيكون نقطة التركيز الرئيسية للرد الانتقامي، قائلا: "جغرافيا الخليج لا يمكن أن تظل بمنأى عن التداعيات".

وأضاف كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني بلهجة وعيد: أن "أحداثا ستقع حتما" وستكون "وبالا على أولئك الذين يهددون الأمن القومي".

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.