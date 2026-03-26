إعلان

سخر من طهران وتحدث عن السلاح النووي.. ماذا قال ترامب في كلمته بشأن الحرب الإيرانية؟

كتب : مصراوي

05:28 ص 26/03/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة وتبدي رغبة شديدة في إبرام اتفاق، لكنها تخشى الإعلان عن ذلك خوفا من شعبها، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده تحقق انتصارا، على حد قوله.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية: "إنهم يتفاوضون بالمناسبة، ويرغبون بشدة إبرام اتفاق، لكنهم يخشون التصريح بذلك علنا خشية من نقمة شعبهم فقد يقتلهم".

وأضاف:"لم يسبق أن كان هناك رئيس دولة يرغب في هذا المنصب أقل من رئيس إيران نستمع إلى بعض ما يقولونه يقولون: لا أريد ذلك نريد أن نجعلك المرشد الأعلى القادم لا شكرًا، لا أريد ذلك".

وشدد على أن الولايات المتحدة تحقق تقدما في المواجهة مع إيران، قائلا: "أنهيت 8 حروب وننتصر الآن في الحرب على إيران أخبار هزيمتنا في الشرق الأوسط كاذبة ونحن من ننتصر الآن على إيران".

وأشار إلى أن الإيرانيين لم يعد لديهم بحرية أو سلاح جو"، متهمًا الديمقراطيين بمحاولة تشتيت الأنظار عن النجاحات العسكرية التي تحققها إدارته في المنطقة.

وقال في حديثه عن العملية العسكرية: لا أريد استخدام كلمة حرب على العملية العسكرية الساحقة ضد إيران لأن مسمى الحرب يحتاج موافقة المشرعين"، مضيفًا أنه سيجعل الولايات المتحدة آمنة رغم عدم تعاون الديمقراطيين في ظل الحرب التي نخوضها.

وقال ترامب، إن باراك أوباما منح إيران الحق في امتلاك سلاح نووي، مضيفا:"ألغيت هذا الاتفاق فور وصولي للرئاسة".

وأضاف: "توقعات أسعار الطاقة وسوق الأسهم لم تقلقني لأن الأمر قصير المدى، ولم يكن أمامنا خيار سوى التدخل العسكري لاستئصال السرطان النووي الإيراني، ودمرنا القدرات النووية الإيرانية بقاذفات بي 52، وأسقطنا 100 صاروخ كانت موجهة لأهداف مهمة لن أكشف عنها الآن".

وأشار إلى القدرات العسكرية الأمريكية قائلا:"نصنع أعظم الأسلحة وأطالب بتصنيع المزيد من الأسلحة والعتاد بشكل سريع لأننا نحتاج إليه، وإيران كانت على وشك امتلاك السلاح النووي لو لا تدخلنا العسكري".

وأضاف:"لو امتلك الإيرانيون السلاح النووي لكان ذلك تهديدا للسلام في الشرق الأوسط، واستثمرنا أكثر من تريليون دولار في قواتنا المسلحة وأصبحنا نملك أعظم جيش في العالم".

واستطرد:"كنت أتوقع أزمات اقتصادية أكبر بسبب الحرب الإيرانية ولكن ذلك لا يهمني لأنها ستستمر لفترة وجيزة، وكان يجب توجيه ضربة للنظام الإيراني منذ 47 عاما".

وأكمل: "أنهيت 8 حروب وننتصر الآن في الحرب على إيران، وننتصر في حربنا على إيران وهم يتفاوضون معنا ومتلهفون لإبرام اتفاق، وأخبار هزيمتنا في الشرق الأوسط كاذبة ونحن من ننتصر الآن على إيران، والإيرانيون لم يعد لديهم بحرية أو سلاح جو، وسنجعل الولايات المتحدة آمنة رغم عدم تعاون الديمقراطيين معنا في ظل الحرب التي نخوضها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

أخبار مصر

رياضة عربية وعالمية

شئون عربية و دولية

حوادث وقضايا

علاقات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

