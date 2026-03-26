أعلنت الكويت، فجر اليوم الخميس، تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

قال الجيش الكويتي في منشور على حسابه في "إكس": "تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية".

أضاف: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

ودعا المنشور الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

كانت وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت الأربعاء، أن جهاز أمن الدولة تمكن بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة، من إحباط مخطط إرهابي.

وذكرت الداخلية الكويتية، أنه تم ضبط شبكة مكونة من 5 مواطنين وشخص غير كويتي ممن سحبت جنسيته، ورصد وتحديد 14 متهما هاربين خارج البلاد، بينهم 5 مواطنين، و5 أشخاص غير كويتيين ممن سحبت جنسياتهم، وشخصين من الجنسية الإيرانية، وشخصين من الجنسية اللبنانية، ثبت ارتباطهم بتنظيم حزب الله الإرهابي المحظور، حيث كانت تخطط الشبكة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف رموز وقيادات الدولة، وتجنيد أشخاص للقيام بهذه المهام، وفقا لبيان رسمي.

ووفقا للبيان الرسمي: "أقر المتهمون بالتخابر والانضمام إلى التنظيم الإرهابي، واستعدادهم لتنفيذ ما يُسند إليهم من مهام تستهدف اغتيال رموز وقيادات الكويت والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي، شملت استخدام الأسلحة والمفرقعات، وأساليب المراقبة، إضافة إلى مهارات الاغتيال، في صورة تجسد خيانة جسيمة للوطن وخروجا صريحا على مقتضيات الولاء والانتماء، وفقا لسكاي نيوز.