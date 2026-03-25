إيران تُلاحق "الجنود الأمريكيين الفارين".. مقر خاتم الأنبياء يعلن تدمير قواعد واشنطن بالكامل

كتب : مصطفى الشاعر

08:30 م 25/03/2026

إبراهيم ذو الفقار

أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، العقيد إبراهيم ذو الفقار، عن التدمير "الشامل" لكافة القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، ردا على العدوان الغاشم والمستمر.

"مطاردة في المخابئ" بعد تدمير القواعد

أكد ذو الفقار، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن القادة والجنود الأمريكيين "فروا من مواقعهم واحتموا في مخابئ خارج القواعد العسكرية"، مشددا بلهجة وعيد: "نحن نبحث عنهم ومطاردتهم مستمرة".

دعوة لشعوب المنطقة: "ابلغوا عن مخابئهم"

وجّه المتحدث الإيراني نداءً صريحا إلى مواطني دول المنطقة، طالبهم فيه بـ "الإبلاغ عن أماكن اختباء الجنود الأمريكيين"، داعيا في الوقت ذاته الشعوب إلى التحرك للمطالبة بـ "طرد الأمريكيين نهائيا من المنطقة" كضمانة أساسية لأمنهم القومي، مؤكدا أن الوجود الأمريكي بات "بلا مأوى رسمي" بعد الضربات الأخيرة.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
زووم

أحمد الفيشاوي يعلق على عودة "سفاح التجمع" للسينمات
نادٍ أمريكي يقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

نادٍ أمريكي يقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح.. ما التفاصيل؟
بعد جدل فيلم سفاح التجمع.. كيف ارتكب المتهم جرائمه بحق 3 فتيات ليل؟
حوادث وقضايا

بعد جدل فيلم سفاح التجمع.. كيف ارتكب المتهم جرائمه بحق 3 فتيات ليل؟

تفوق على ميكي ماوس.. 10 معلومات عن بطوط الذي أحبه الجميع
علاقات

تفوق على ميكي ماوس.. 10 معلومات عن بطوط الذي أحبه الجميع

براءة طبيب النساء المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي
حوادث وقضايا

براءة طبيب النساء المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي

وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟