أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، العقيد إبراهيم ذو الفقار، عن التدمير "الشامل" لكافة القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، ردا على العدوان الغاشم والمستمر.

"مطاردة في المخابئ" بعد تدمير القواعد

أكد ذو الفقار، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن القادة والجنود الأمريكيين "فروا من مواقعهم واحتموا في مخابئ خارج القواعد العسكرية"، مشددا بلهجة وعيد: "نحن نبحث عنهم ومطاردتهم مستمرة".

دعوة لشعوب المنطقة: "ابلغوا عن مخابئهم"

وجّه المتحدث الإيراني نداءً صريحا إلى مواطني دول المنطقة، طالبهم فيه بـ "الإبلاغ عن أماكن اختباء الجنود الأمريكيين"، داعيا في الوقت ذاته الشعوب إلى التحرك للمطالبة بـ "طرد الأمريكيين نهائيا من المنطقة" كضمانة أساسية لأمنهم القومي، مؤكدا أن الوجود الأمريكي بات "بلا مأوى رسمي" بعد الضربات الأخيرة.

📹 به دنبال فرماندهان و سربازان فراری آمریکایی هستیم



سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص):



با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفی‌گاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفته‌اند و ما به دنبال آن‌ها می‌گردیم pic.twitter.com/0vEjShWLhe — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) March 25, 2026

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.