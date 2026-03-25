إيران ترفع سقف مطالبها في محادثات وقف إطلاق النار.. ماذا تريد طهران؟

أبلغ ممثلون إيرانيون إدارة دونالد ترامب بأن طهران وضعت شروطًا مرتفعة للعودة إلى المفاوضات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بحسب ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال أشخاص مطّلعون على الأمر للصحيفة الأمريكية، إن الحرس الثوري الإيراني عزّز نفوذه داخل النظام الإيراني المتضرر، ويطرح مطالب تشمل إغلاق جميع القواعد الأمريكية في الخليج، ودفع تعويضات عن الهجمات التي استهدفت إيران.

تحصيل رسوم من السفن

ووفقا لوول ستريت جورنال فإن من بين مطالب إيران أيضًا، نظامًا جديدًا لـ مضيق هرمز يتيح لإيران تحصيل رسوم من السفن العابرة، على غرار ما تفعله قناة السويس في مصر، إضافة إلى وجود ضمانات بعدم استئناف الحرب، ووقف الضربات الإسرائيلية على ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران.

وتابعت الصحيفة الأمريكية، أن إيران أيضًا تطالب برفع جميع العقوبات المفروضة عليها، والسماح لها بالاحتفاظ ببرنامجها الصاروخي دون الدخول في أي مفاوضات لتقييده.

مطالب غير واقعية

ووصف مسؤول أمريكي لوول ستريت جورنال، هذه المطالب بأنها "سخيفة وغير واقعية"، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد في المواقف سيجعل التوصل إلى اتفاق مع طهران أكثر صعوبة مما كان عليه قبل اندلاع الحرب.

وأضاف مسؤولون عرب وأمريكيون، أن أولى رسائل الجولة الدبلوماسية الجديدة نُقلت عبر وسطاء من الشرق الأوسط في أواخر الأسبوع الماضي، مؤكدين أنه لا يوجد تواصل مباشر بين الولايات المتحدة وإيران.