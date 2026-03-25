بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات التصعيد العسكري

الراهن على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، إلى جانب الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة.

وأكد شهباز شريف دعم بلاده الكامل للمملكة العربية السعودية، مشددًا على وقوف باكستان بحزم إلى جانبها في مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية تمس أمنها وسيادتها.

وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، جدد رئيس الوزراء الباكستاني تضامن بلاده الراسخ مع المملكة، مؤكدًا التزام إسلام آباد الثابت بحماية أمن السعودية وسيادتها، خاصة في ظل التحديات الإقليمية

الراهنة.

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بسياسة ضبط النفس التي تنتهجها المملكة، مؤكدًا أهمية خفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية، وتعزيز وحدة الصف، لافتًا إلى اطلاعه ولي العهد على الجهود

الدبلوماسية التي تبذلها باكستان لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مع الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة.