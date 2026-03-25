أبهرت طالبة أزهرية من محافظة الشرقية الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، بدقة إجاباتها على أصعب الأسئلة وتحديد المتشابه من آيات القرآن الكريم باسم السورة ورقم الآية.

أين ورد أول موضعٍ لكلمة “دابة” في القرآن الكريم؟.. واذكري موضعين لها في الجزء الخامس والعشرين؟.. أحد الأسئلة الصعبة التي وجهها الشيخ حسن عبد النبي، للطالبة الأزهرية جنى، خلال اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم.

شاهد| رد الطالبة جنى من محافظة الشرقية على سؤال الشيخ حسن عبد النبي:

{خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ}.. {وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ}.. {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ}.. ثلاثة مواضع من متشابهات القرآن الكريم، طلب الشيخ حسن عبدالنبي من الطالبة الأزهرية جنى تحديدها واستخراجها من السور.

وسارعت الفتاة بالإجابة ببراعة ودقة، محددة اسم السورة ورقم الآية، لتنال استحسان أعضاء لجنة اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم.

شاهد| أسئلة صعبة وإجابات دقيقة وبارعة من الطالبة الأزهرية جنى:





