إعلان

فيديو- طالبة أزهرية تُبهر الشيخ حسن عبد النبي بإجابتها على أصعب الأسئلة

كتب : علي شبل

03:40 م 25/03/2026

الشيخ حسن عبدالنبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أبهرت طالبة أزهرية من محافظة الشرقية الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، بدقة إجاباتها على أصعب الأسئلة وتحديد المتشابه من آيات القرآن الكريم باسم السورة ورقم الآية.

أين ورد أول موضعٍ لكلمة “دابة” في القرآن الكريم؟.. واذكري موضعين لها في الجزء الخامس والعشرين؟.. أحد الأسئلة الصعبة التي وجهها الشيخ حسن عبد النبي، للطالبة الأزهرية جنى، خلال اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم.

شاهد| رد الطالبة جنى من محافظة الشرقية على سؤال الشيخ حسن عبد النبي:

{خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ}.. {وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ}.. {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ}.. ثلاثة مواضع من متشابهات القرآن الكريم، طلب الشيخ حسن عبدالنبي من الطالبة الأزهرية جنى تحديدها واستخراجها من السور.
وسارعت الفتاة بالإجابة ببراعة ودقة، محددة اسم السورة ورقم الآية، لتنال استحسان أعضاء لجنة اختبارات المرحلة النهائية لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم.

شاهد| أسئلة صعبة وإجابات دقيقة وبارعة من الطالبة الأزهرية جنى:


اقرأ أيضاً:

هل يوجد صيغة مخصصة للصلاة على النبي لفك الكرب والفرج العاجل؟

ما حكم إلقاء أوراق مكتوب عليها لفظ الجلالة؟


حكم صلاة المرأة بدون حجاب.. وهل تبطل إذا وقع منها الحجاب أثناء الصلاة؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشيخ حسن عبدالنبي مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الأزهر الشريف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟