إعلان

القناة 14: عراقجي وقاليباف حصلا على حصانة من إسرائيل وأمريكا خلال المفاوضات

كتب : مصراوي

06:46 ص 25/03/2026

عباس عراقجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أفادت القناة 14 العبرية الأربعاء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف حصلا على "حصانة" مؤقتة من إسرائيل والولايات المتحدة، خلال فترة المفاوضات.

ووفق تقرير نشره الصحفي يعقوب باردوجو في القناة 14، فقد كشف عن أن عراقجي وقاليباف تلقيا حصانة مؤقتة من إسرائيل والولايات المتحدة، تعتبر ملزمة طوال فترة المفاوضات الجارية مع طهران، والتي تبلغ حتى الآن 5 أيام.

وبحسب باردوجو، يأتي ذلك ضمن إطار المحادثات السياسية والسياسية– الاستراتيجية حول مستقبل الشرق الأوسط، إذ تم الكشف مساء الثلاثاء عن منح "نوع من الحصانة" لهذين الرجلين من قبل البلدين معا، في خطوة تفسر على أنها تهدف إلى تهيئة مساحة أمنية وسياسية للقائمين على الاتصالات مع النظام الإيراني.

وأبرز التقرير أن المعلومات تعزز ما تردد في اليومين الماضيين حول طبيعة المفاوضات الجارية مع طهران وما يقال عن هيكل محور سياسي جديد يتشكل في المنطقة، مضيفا أن هذه الحصانة لا تزال سارية طوال فترة المفاوضات على الأقل، من دون توضيح ما إذا كانت ستمدد أو تقيد بشروط لاحقة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عراقجي وقاليباف عقد مفاوضات بين أمريكا وإيران الخميس مفاوضات وقف الحرب ايقاف الحرب في إيران وزير خارجية إيران إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

نصائح طبية

شئون عربية و دولية

زووم

اقتصاد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

