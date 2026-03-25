

وكالات

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، أن الوسطاء الدوليين يسعون لعقد مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بحلول يوم الخميس.

قال مسؤول أمريكي على علم بالمناقشات ذات الشأن، لم يكشف عن اسمه، إن الوسطاء من تركيا ومصر وباكستان يسعون لعقد اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في غضون الـ 48 ساعة المقبلة.

وأشار المسؤول إلى أن مواقف الجانبين لا تزال بعيدة عن التوافق، مضيفا أن المسؤولين الإيرانيين قالوا في البداية إنهم منفتحون على المفاوضات، لكنهم لم يوافقوا رسميا على الاجتماع في إسلام آباد.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، أن الولايات المتحدة تتحدث مع أشخاص مناسبين في إيران، وهم يريدون عقد صفقة مع واشنطن، حسب قوله، وفقا لروسيا اليوم.