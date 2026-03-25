أكد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، ضرورة ضمان أن يظل مضيق هرمز المحاصر "مفتوحًا وآمنًا ومتيسرًا"، حسبما جاء في منشور على منصة إكس.

وأشار "مودي"، إلى أنه تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تبادل الزعيمان "وجهات نظر مفيدة حول الوضع في غرب آسيا".

وأضاف مودي: "اتفقنا على البقاء على اتصال بخصوص الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار".

وتعرضت الهند بشكل خاص لآثار ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الجارية في المنطقة.