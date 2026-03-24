إعلان

مقتل 14 إصابة 7 من الحشد الشعبي بقصف أمريكي غربي شمالي بغداد

كتب : مصراوي

10:10 م 24/03/2026

قوات الحشد الشعبي العراقية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بغداد (د ب أ)

أفادت هيئة الحشد الشعبي في العراق بمقتل 14 وإصابة 7 في هجمات أمريكية غربي وشمالي بغداد.

وقالت الهيئة في بيان إنه تم مساء اليوم الثلاثاء استهداف مقر اللواء 31 الذي يضم أيضا مقر الأمن ومقر الفوج الخاص للواء في منطقة الصينية التابعة لقضاء بيجي في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد إلى ضربتين غارتين من الطيران الحربي الصهيو-أمريكي أسفر عن اصابة 7 أشخاص كحصيلة أولية وتضرر المقرات بالكامل.

وأوضح أن "هذا الإعتداء الغادر ضمن سلسلة اعتداءات غاشمة تستهدف مواقع ومقرات الحشد الشعبي في مختلف قواطع العمليات والمسؤولية".

كانت هيئة الحشد قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مقتل 14 من قواتها، بينهم قائد عمليات الأنبار في الهيئة سعد دواي البعيجي، وعدد من رفاقه، إثر ضربة جوية أمريكية استهدفت مقر القيادة "أثناء تأديتهم واجبهم الوطني" في محافظة الانبار/120 كيلومترا غربي بغداد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العراق الحشد الشعبي في العراق الشرق الأوسط الحرب على إيران

أحدث الموضوعات

حوادث وقضايا

زووم

أخبار مصر

زووم

زووم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

