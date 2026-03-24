بغداد (د ب أ)

أفادت هيئة الحشد الشعبي في العراق بمقتل 14 وإصابة 7 في هجمات أمريكية غربي وشمالي بغداد.

وقالت الهيئة في بيان إنه تم مساء اليوم الثلاثاء استهداف مقر اللواء 31 الذي يضم أيضا مقر الأمن ومقر الفوج الخاص للواء في منطقة الصينية التابعة لقضاء بيجي في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد إلى ضربتين غارتين من الطيران الحربي الصهيو-أمريكي أسفر عن اصابة 7 أشخاص كحصيلة أولية وتضرر المقرات بالكامل.

وأوضح أن "هذا الإعتداء الغادر ضمن سلسلة اعتداءات غاشمة تستهدف مواقع ومقرات الحشد الشعبي في مختلف قواطع العمليات والمسؤولية".

كانت هيئة الحشد قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مقتل 14 من قواتها، بينهم قائد عمليات الأنبار في الهيئة سعد دواي البعيجي، وعدد من رفاقه، إثر ضربة جوية أمريكية استهدفت مقر القيادة "أثناء تأديتهم واجبهم الوطني" في محافظة الانبار/120 كيلومترا غربي بغداد.