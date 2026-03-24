بيروت (د ب أ)

أعلن حزب الله في ستة بيانات منفصلة، اليوم الثلاثاء، أن عناصره استهدفوا موقعي عداثر ونمر الجمل، والدفاعات الجوّيّة الإسرائيلية في مستوطنة معالوت ترشيحا الإسرائيلية، وتجمعات للجيش الإسرائيليّ شرق مدينة الخيام وجنوب بلدة يارون في جنوب لبنان، وجرّافة عسكريّة إسرائيليّة في بلدة الطيبة الجنوبية.

وقال " حزب الله" في بيان إنه "دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 13:50 الثلاثاء جرّافة عسكريّة إسرائيليّة من نوع دي 9 بصاروخ موجّه في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة الحدوديّة وحقّقوا إصابة مباشرة".

وقال في بيان ثانٍ إنه استهدف "عند الساعة 14:30 الثلاثاء موقع عداثر (جبل أدير) بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة".

وفي بيان ثالث أعلن "حزب الله" أنه استهدف عند الساعة 14:30 منظومة الدفاعات الجوّيّة في مستوطنة معالوت ترشيحا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة"، كما قال في بيان رابع إنه استهدف "عند الساعة 15:00 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ شرق مدينة الخيام الحدوديّة بصلية صاروخيّة."

وفي بيان خامس أعلن " حزب الله" أنه استهدف "عند الساعة 14:40 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلّة عارة جنوب بلدة يارون الحدوديّة بصلية صاروخيّة".وأعلن في بيان سادس أنه استهدف عند الساعة 13:30 الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة للمرّة الثانية بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة".

وكان " حزب الله" قد أعلن في بيانات سابقة، اليوم الثلاثاء، أن عناصره استهدفوا تجمّعات للجيش الإسرائيليّ في بلدة مارون الراس وعند بوابة فاطمة في جنوب لبنان، واستهدفوا ثكنة ليمان، ورادار مجدال تيفن، ومرابض مدفعية إسرائيلية في مستوطنة سعسع وفي عين هاكوفشيم الإسرائيلية.

كما استهدفوا تجمعات للجيش الإسرائيليّ في بلدة القوزح وغرب بلدة علما الشعب وفي موقع بلاط في جنوب لبنان، وفي موقع نمر الجمل في إسرائيل، بالصواريخ والمسيّرات. واستهدفوا تجمعاً للجيش الإسرائيليّ في بلدة القوزح في جنوب لبنان، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

كما أعلن "حزب الله" في بيانات سابقة، اليوم الثلاثاء، أن عناصره استهدفوا مستوطنة نهاريّا ومجمّع الصناعات العسكريّة التابع لشركة رفائيل شمال منطقة الكريوت، وتجمعات للجيش الإسرائيليّ في بلدة القوزح وفي بلدة علما الشعب في جنوب لبنان، بمحلّقة انقضاضية وصليات صاروخية. كما استهدفوا مستوطنتي كريات شمونة وهجوشريم ومعسكر الـ 100 شمال أييليت هشاحر في إسرائيل وتجمّعًا لجيش الاحتلال في بلدة القوزح الجنوبية، و3 دبّابات ميركافا وجرّافة إسرائيليّة في بلدة الخيام الجنوبية، ودبابة إسرائيلية على طريق القوزح، بالصواريخ والمسيّرات.