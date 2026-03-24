أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أنه مقتل 9 أشخاص وإصابة 28 آخرين، في هجوم أمريكي إسرائيلي على منطقة تبريز فجر اليوم.

وقالت الوكالة الإيرانية، في تقرير لها، إنه تضرر نحو 20 منزلا أثر الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.

إيران تطلق الموجة 79 من عملية الوعد الصادق 4

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ الموجة 79 من عمليات "الوعد الصادق 4" تجاه الأهداف الأمريكية والإسرائيلية بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال الحرس الثوري، إنهم استخدموا في الموجة الجديدة، الصواريخ الثقيلة والمسيرات الانقضاضية باستهداف الأجهزة المخابراتية ومراكز الإسناد اللوجستيكي والعسكري لإسرائيل.