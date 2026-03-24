إيران: مقتل 9 أشخاص وإصابة 28 آخرين في هجوم أمريكي على تبريز الإيرانية

كتب : وكالات

06:02 م 24/03/2026

هجوم أمريكي على تبريز الإيرانية

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، أنه مقتل 9 أشخاص وإصابة 28 آخرين، في هجوم أمريكي إسرائيلي على منطقة تبريز فجر اليوم.

وقالت الوكالة الإيرانية، في تقرير لها، إنه تضرر نحو 20 منزلا أثر الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.
إيران تطلق الموجة 79 من عملية الوعد الصادق 4

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ الموجة 79 من عمليات "الوعد الصادق 4" تجاه الأهداف الأمريكية والإسرائيلية بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال الحرس الثوري، إنهم استخدموا في الموجة الجديدة، الصواريخ الثقيلة والمسيرات الانقضاضية باستهداف الأجهزة المخابراتية ومراكز الإسناد اللوجستيكي والعسكري لإسرائيل.

تبريز إيران إيران وأمريكا حرب إيران الوعد الصادق الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من ممدوح عباس بعد رفض طعن الزمالك لعودة أرض إكتوبر
رياضة محلية

أول تعليق من ممدوح عباس بعد رفض طعن الزمالك لعودة أرض إكتوبر
يطاردهما "المرشد الميت".. هل تكتب حرب إيران نهاية ترامب ونتنياهو؟
شئون عربية و دولية

يطاردهما "المرشد الميت".. هل تكتب حرب إيران نهاية ترامب ونتنياهو؟
تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية الأربعاء والخميس
الأزهر

تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية الأربعاء والخميس
قناة مجانية تعلن نقل مباراة البرازيل وفرنسا الودية
رياضة عربية وعالمية

قناة مجانية تعلن نقل مباراة البرازيل وفرنسا الودية
هبوط الذهب.. هل هو فرصة ذهبية للشراء؟ خبراء يوضحون
اقتصاد

هبوط الذهب.. هل هو فرصة ذهبية للشراء؟ خبراء يوضحون

رسمياً.. تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد غدًا بسبب الطقس السيئ
موعد عيد الأضحى المبارك 2026- اضغط للتفاصيل
حالة الطقس.. الأرصاد: موجة طقس قوية تبدأ خلال ساعات- اضغط للتفاصيل
صور- طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية إلكترونيًّا وعبر "مدرستنا 3"