أكد المهندس حمدي عز، نقيب السياحيين، أن القطاع السياحي يشهد مؤشرات إيجابية مع بداية موسم الصيف، مشيرًا إلى أن معدلات الإشغال الفندقي في عدد من المدن السياحية الساحلية تقترب من الطاقة الاستيعابية القصوى خلال شهر يونيو الجاري، مدفوعة بزيادة الطلب من الأسواق الخارجية والسياحة الداخلية.

وقال "عز" في تصريحات لمصراوي، إن الحجوزات السياحية الحالية تعكس أداءً قويًا للقطاع خلال صيف 2026، متوقعًا أن تتراوح نسب الإشغال الفندقي في العديد من الفنادق والمنتجعات بين 80% و95%، مع وصول بعض المنشآت إلى نسب إشغال كاملة خلال فترات الذروة وعطلات نهاية الأسبوع.

المقاصد الساحلية المصرية تواصل جذب أعداد كبيرة من السائحين

أوضح نقيب السياحيين، أن المقاصد الساحلية المصرية تواصل جذب أعداد كبيرة من السائحين، إذ تستحوذ مدن البحر الأحمر، وفي مقدمتها الغردقة ومرسى علم، إلى جانب شرم الشيخ والعلمين الجديدة والساحل الشمالي والإسكندرية والعين السخنة، على معدلات طلب مرتفعة من الأسواق العربية والأوروبية، فضلًا عن النشاط الملحوظ للسياحة الداخلية التي تسهم بشكل كبير في دعم حركة الإشغالات خلال الموسم الصيفي.

وأشار حمدي عز، إلى أن هذه المؤشرات تعكس استمرار ثقة الأسواق الدولية في المقصد السياحي المصري، بفضل تنوع المنتج السياحي وتطوير البنية التحتية والخدمات الفندقية، فضلًا عن حالة الاستقرار وتوسع الاستثمارات السياحية في مختلف المحافظات.

فنادق القاهرة والجيزة مرشحة لتحقيق معدلات إشغال قوية خلال يونيو الجاري

أضاف "عز" أن القاهرة والجيزة تشهدان أيضًا زيادة ملحوظة في الطلب السياحي خلال الفترة الحالية، مدعومة بالإقبال على المناطق الأثرية والتاريخية والمتاحف الكبرى، وعلى رأسها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، إلى جانب تنامي حركة سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض الدولية.

وأكد نقيب السياحيين، أن فنادق القاهرة والجيزة مرشحة لتحقيق معدلات إشغال قوية خلال يونيو الجاري، في ظل استمرار تدفق الرحلات الثقافية من الأسواق الخارجية وارتفاع الاهتمام العالمي بالمقصد الثقافي المصري، الأمر الذي يسهم في زيادة متوسط مدة إقامة السائحين وتعزيز العائد الاقتصادي للقطاع.

دور المشروعات القومية التي نفذتها الدولة في دعم القطاع

لفت المهندس حمدي عز، إلى أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية لعبت دورًا مهمًا في تعزيز القدرة التنافسية للسياحة المصرية وتحسين تجربة السائح منذ وصوله وحتى مغادرته، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على زيادة الطلب والحجوزات في العديد من الوجهات السياحية.

وشدد "عز" على أهمية مواصلة برامج التدريب والتأهيل المهني للعاملين بقطاعي السياحة والفنادق، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للزائرين، مؤكدًا أن العنصر البشري يظل أحد أهم عوامل نجاح صناعة السياحة في مصر.

واختتم نقيب السياحيين، تصريحاته، بالتأكيد على أن جميع المؤشرات الحالية تدعم توقعات تحقيق موسم صيفي ناجح خلال عام 2026، سواء من حيث معدلات الإشغال الفندقي أو الإيرادات السياحية، بما يعزز مكانة مصر كواحدة من أبرز الوجهات السياحية الجاذبة في المنطقة والعالم.

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