الدفاع الكويتية: رصد 17 صاروخا باليستيا و13 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

كتب : مصراوي

05:46 م 24/03/2026

التصدى لـ17 صاروخا باليستيا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، رصد 17 صاروخًا باليستيًا معاديًا و13 طائرةً مسيّرة داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن سعود العطوان، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم تدمير 13 صاروخًا وسقوط 4 خارج منطقة التهديد، وتدمير 10 مُسيّرات، فيما سقطت 3 دون أن تُشكّل أي خطر.

وأشار العطوان إلى سقوط شظايا على عددٍ من المناطق، ما أسفر عن أضرار مادية محدودة وخروج بعض الخطوط الهوائية لنقل الكهرباء عن الخدمة.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب أنه تم التعامل مع 13 بلاغًا مرتبطًا بسقوط شظايا جراء عمليات الاعتراض الدفاعي، أسفرت عن أضرار مادية دون إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد بوصليب، خلال الإيجاز الإعلامي، تشغيل صافرات الإنذار 13 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن الإجمالي يصل إلى 131 منذ بداية العدوان الإيراني.

