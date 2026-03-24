بينها "مصر".. رئيس إيران يُحيي "صحوة الشعوب" الرافضة للجرائم الإسرائيلية

كتب : مصطفى الشاعر

07:02 م 24/03/2026 تعديل في 07:22 م

مسعود بزشكيان

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في تدوينة له عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن العالم يشهد اليوم "حالة من الوعي واليقظة" بين شعوب العديد من دول العالم، وفي مقدمتهم "شعب مصر" وأحرار المنطقة العربية.

بزشكيان يرصد "صحوة عالمية"

أوضح بزشكيان، أن شعوب دول مثل "باكستان وتركيا والعراق ولبنان ومصر"، بالإضافة إلى بقية الدول العربية، باتت تعلن "بصوت عالٍ" عن نفورها ورفضها التام لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وما يرتكبانه من جرائم بحق الإنسانية.

ثبات المنطقة واحترام الشعوب

شدد الرئيس الإيراني في تدوينته على أن "قلوب أحرار العالم" ليست مع الصهاينة، مشيرا إلى أن تحقيق "الاستقرار في المنطقة" لن يكون ممكنا إلا من خلال التعاون و"احترام إرادة الشعوب".

وتايع مسعود بزشكيان، أن الوعي المتزايد لدى الجماهير يعكس "رفضا قاطعا" للسياسات القائمة على القوة، مؤكدا أن المستقبل مرهون بالاستماع لصوت الشعوب الحرة التي تُنادي بالعدالة.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

فيديو قد يعجبك



مشكلة الملايين.. لماذا نشعر بالنعاس بعد الأكل؟
نصائح طبية

مشكلة الملايين.. لماذا نشعر بالنعاس بعد الأكل؟
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
زووم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
7 أخطاء قاتلة يقع فيها الكثير من السائقين أثناء القيادة في الأمطار
نصائح

7 أخطاء قاتلة يقع فيها الكثير من السائقين أثناء القيادة في الأمطار
4 أبراج على أعتاب سماع اخبار سارة قريبا
علاقات

4 أبراج على أعتاب سماع اخبار سارة قريبا
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)
أخبار مصر

حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)

عاجل| مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج إلى 120 يومًا بدءا من 1 أبريل
6 إجراءات عاجلة.. بيان شديد اللهجة من وزارة الإعلام تجاه إساءات فؤاد الهاشم
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)