غارات أمريكية إسرائيلية تستهدف منشآت طاقة في أصفهان وخرمشهر

كتب : وكالات

10:07 ص 24/03/2026

غارات تستهدف منشآت طاقة في أصفهان وخرمشهر

استهدفت غارات أمريكية إسرائيلية فجر الثلاثاء منشأتين للطاقة في مدينة أصفهان في وسط إيران، بحسب ما نقلت وكالة فارس، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل استهداف محطات الكهرباء في حال لم تفتح طهران مضيق هرمز.

وقالت الوكالة، وهي الجهة الإيرانية الوحيدة التي نقلت هذا الخبر "في سياق الهجمات التي يشنها العدو الصهيوني والأمريكي، استُهدف مبنى إدارة الغاز ومحطة خفض ضغط الغاز في شارع كاوه في مدينة أصفهان".

وأضافت الوكالة أن المنشأة تعرضت لأضرار جزئية.

ونقلت الوكالة أيضا أن هجوما آخر استهدف "خط أنابيب الغاز التابع لمحطة كهرباء خرمشهر" في جنوب غرب إيران.

ونقلت الوكالة عن محافظ المدينة المحاذية للعراق أن "مقذوفا أصاب محيط محطة معالجة أنابيب الغاز في خرمشهر".

ولم يُحدد بعد حجم الأضرار.

