فيديو.. انفجار وحريق هائل في حقل نفطي أمريكي في تكساس

كتب : مصراوي

03:07 ص 24/03/2026

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، وقوع انفجار أعقبه تصاعد عمود من الدخان من مصفاة فاليرو النفطية الأمريكية في بورت آرثر بولاية تكساس.

وأفاد مشاهدون لقناة 12 نيوز الأمريكية، أنهم سمعوا دوي انفجار هائل هز نوافذ السيارات.

وأكد أنطونيو ميتشل من إدارة إطفاء بورت آرثر، وقوع حادث في منشأة فاليرو، لكنه قال إن التفاصيل لا تزال محدودة في الوقت الحالي. وقال ميتشل: "نوع الحادث غير معروف في الوقت الحالي".

وتنصح شرطة وإدارة الإطفاء في بورت آرثر السكان في الجانب الغربي من المدينة بالبقاء في منازلهم في الوقت الراهن، وفقًا لتنبيه الطوارئ.

