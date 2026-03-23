أكد محسن رضائي، المستشار العسكري الأعلى للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أن المواجهة العسكرية ستستمر حتى حصول إيران على "تعويضات كاملة" عن الأضرار التي لحقت بها، ورفع كافة "العقوبات المفروضة" لضمان إنهاء الحرب.

شروط طهران: التعويضات ورفع العقوبات

شدد رضائي، في خطاب متلفز اليوم الإثنين، على أن القتال لن يتوقف إلا بـ "رفع كافة العقوبات الاقتصادية، والحصول على ضمانات دولية مُلزمة قانونا تمنع التدخل الأمريكي في الشؤون الإيرانية".

القيادة الجديدة والميدان

أوضح المستشار العسكري، أن القوات المسلحة الإيرانية تواصل عملياتها "بقوة واقتدار"، مشيرا إلى أن مؤسسة القيادة، باختيار المرشد الجديد، باتت تُدار بحزم تحت إدارته المباشرة.

وزعم رضائي، أن "الحرب انتهت فعليا" منذ أكثر من أسبوع، وأن الولايات المتحدة كانت مستعدة لوقف إطلاق النار، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من "دفع باتجاه استمرار العدوان".

رهانات واشنطن و"العقاب العنيف"

أضاف محسن رضائي، أنه بعد مرور 15 يوما على اندلاع المواجهة، أدركت واشنطن بوضوح أنه "لا يوجد طريق لتحقيق النصر في هذه الحرب"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وفي سياق متصل، غرّد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، على حسابه عبر منصة "إكس"، مؤكدا أن الشعب الإيراني يطالب بـ "عقاب كامل ورادع" لمن وصفهم بـ "المعتدين"، لضمان عدم تكرار الهجمات.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.