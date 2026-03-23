إعلان

الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان ترامب إلغاء استهداف الطاقة بإيران

كتب : وكالات

08:22 م 23/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إنها ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يكون هناك هجوم على البنية التحتية للطاقة في إيران.

وأضافت كالاس في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أن "التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب بأنه "لن تكون هناك هجمات على البنية التحتية للطاقة في إيران هي تطور إيجابي للغاية".

ونوهت كالاس بـ" أنّ الهجمات على البنية التحتية للطاقة تُؤدي إلى فوضى في المنطقة وتُفاقم الحرب".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي عن محادثات أجراها خلال اليومين الماضيين مع السلطات الإيرانية.

وكتب ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" "يسرني أن أبلغكم أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إيران قد أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل لأعمالنا العدائية في الشرق الأوسط".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المفاوضات الأمريكية الإيرانية الحرب على إيران محادثات ترامب مع طهران الشرق الأوسط دونالد ترامب

أحدث الموضوعات

أخبار المحافظات

رياضة عربية وعالمية

أخبار المحافظات

زووم

شئون عربية و دولية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

