قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إنها ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يكون هناك هجوم على البنية التحتية للطاقة في إيران.

وأضافت كالاس في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أن "التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب بأنه "لن تكون هناك هجمات على البنية التحتية للطاقة في إيران هي تطور إيجابي للغاية".

ونوهت كالاس بـ" أنّ الهجمات على البنية التحتية للطاقة تُؤدي إلى فوضى في المنطقة وتُفاقم الحرب".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي عن محادثات أجراها خلال اليومين الماضيين مع السلطات الإيرانية.

وكتب ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" "يسرني أن أبلغكم أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إيران قد أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل لأعمالنا العدائية في الشرق الأوسط".