إعلان

ترامب: مضيق هرمز سيُفتح "قريبًا جدًا" بإدارة أمريكية إيرانية مشتركة

كتب : مصطفى الشاعر

06:00 م 23/03/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، اليوم الإثنين، عن رؤية غير متوقعة لمستقبل "ضيق هرمز، مؤكدا أنه سيُفتح "قريبا جدا".

"شراكة" مع المرشد وتغيير النظام

أضاف ترامب، أنه يرغب في رؤية الممر الملاحي الحيوي تحت "سيطرة مشتركة" بين الولايات المتحدة وإيران، قائلا: "سيكون خاضعا لسيطرة مشتركة.. أنا وآية الله، أيا كان هذا الآية الله، أو أيا كان المرشد القادم".

"تغيير تلقائي" في هيكل السلطة

وفي رد على سؤال للمراسلة "كيتلان كولينز" حول موعد إعادة فتح المضيق، ربط ترامب الأمر بتقدم المفاوضات، مشيرا في الوقت ذاته إلى حدوث "شكل خطير جدا من تغيير النظام".

وأوضح ترامب أن الضربات التي نُفذت في الساعات الأولى من الصراع قضت على جزء كبير من القيادة العليا في إيران، معتبرا أن "تغيير النظام حدث تلقائيا" نتيجة تلك العمليات العسكرية.

البحث عن "الرجل المناسب" في طهران

رغم حدة التصريحات، ألمح ترامب إلى وجود بارقة أمل لإنهاء الصراع بناء على محادثات مطلع الأسبوع، قائلا: "نحن نتعامل مع أشخاص أراهم عقلانيين للغاية وصلبين".

وتابع ترامب: "الأشخاص في الداخل يعرفون أنفسهم، وهم يحظون باحترام كبير، وربما يكون أحدهم هو بالضبط ما نبحث عنه" لقيادة المرحلة المقبلة.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب مضيق هرمز حرب إيران إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

