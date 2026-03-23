إعلان

"لا أريد أن يُقتل".. تعليق جديد من ترامب بشأن مجتبى خامنئي

كتب : أحمد جمعة

04:28 م 23/03/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على موقف المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي من المحادثات التي قال إنها أجريت مع الجانب الإيراني.

قال ترامب: "لم أسمع شيئا من مجتبى خامنئي، ولا أريده أن يُقتل ولا أعلم إذا كان على قيد الحياة، كما لا اعتبره القائد".

وأوضح ترامب، في مؤتمر صحفي من فلوريدا، يوم الإثنين، أن بلاده أجرت "محادثات قوية" مع إيران للتواصل إلى اتفاق من شأنه أن يُنهي الحرب الدائرة منذ أواخر الشهر الماضي.

وأشار إلى أن إدارته لم تتواصل مع المرشد الإيراني الجديد.

وأضاف ترامب أن "هناك نقاط اتفاق كبيرة، وهم من اتصلوا وأنا لم أتصل".

وتابع: "سنرى إلى أين ستمضي المحادثات وإذا مضت قدما فسوف ينتهي الصراع"، مشيرًا إلى أن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أجريا المحادثات.

وشدد ترامب على أن واشنطن تسعى لعدم امتلاك إيران لأسلحة نووية، وتطلع لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وفق تعبيره.

وأعلن الرئيس الأميركي تأجيل شن ضربات عسكرية ضد مواقع الطاقة والكهرباء الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وفي وقت سابق، منح ترامب إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز، محذرا من هجمات تستهدف محطات الطاقة الخاصة بها إن لم تستجب لطلبه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجتبى خامنئي إيران دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حرب إيران".. مصر تدعو لانتهاز مبادرة ترامب الأخيرة لتغليب الحوار
شئون عربية و دولية

"حرب إيران".. مصر تدعو لانتهاز مبادرة ترامب الأخيرة لتغليب الحوار

"بوظت حفلة صحابي".. دنيا سامي تفاجئ جمهور "بلاك تيما" باللهجة اللبنانية
زووم

"بوظت حفلة صحابي".. دنيا سامي تفاجئ جمهور "بلاك تيما" باللهجة اللبنانية
"لا أريد أن يُقتل".. تعليق جديد من ترامب بشأن مجتبى خامنئي
شئون عربية و دولية

"لا أريد أن يُقتل".. تعليق جديد من ترامب بشأن مجتبى خامنئي
تفاصيل اجتماع رئيس مجلس النواب ورؤساء "الهيئات البرلمانية واللجان" الأربعاء
أخبار مصر

تفاصيل اجتماع رئيس مجلس النواب ورؤساء "الهيئات البرلمانية واللجان" الأربعاء
ليس المرشد الأعلى.. ترامب: نتحدث مع مسؤول إيراني محترم
شئون عربية و دولية

ليس المرشد الأعلى.. ترامب: نتحدث مع مسؤول إيراني محترم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تبدأ برنامج حفر 4 آبار غاز جديدة بشراكة عالمية
ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات مثمرة مع إيران لوقف شامل للحرب
صواريخ إيران تهز "حصن ديمونة".. لماذا فشلت مظلة إسرائيل الدفاعية؟
مواعيد عمل المترو والقطار الخفيف بعد انتهاء إجازة العيد
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان.. والأبناء تأثروا بها نفسيًا
تحرك حاسم.. إزالة تعديات بـ 21 محافظة وتنفيذ قرارات فورية