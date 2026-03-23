علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على موقف المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي من المحادثات التي قال إنها أجريت مع الجانب الإيراني.

قال ترامب: "لم أسمع شيئا من مجتبى خامنئي، ولا أريده أن يُقتل ولا أعلم إذا كان على قيد الحياة، كما لا اعتبره القائد".

وأوضح ترامب، في مؤتمر صحفي من فلوريدا، يوم الإثنين، أن بلاده أجرت "محادثات قوية" مع إيران للتواصل إلى اتفاق من شأنه أن يُنهي الحرب الدائرة منذ أواخر الشهر الماضي.

وأشار إلى أن إدارته لم تتواصل مع المرشد الإيراني الجديد.

وأضاف ترامب أن "هناك نقاط اتفاق كبيرة، وهم من اتصلوا وأنا لم أتصل".

وتابع: "سنرى إلى أين ستمضي المحادثات وإذا مضت قدما فسوف ينتهي الصراع"، مشيرًا إلى أن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أجريا المحادثات.

وشدد ترامب على أن واشنطن تسعى لعدم امتلاك إيران لأسلحة نووية، وتطلع لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وفق تعبيره.

وأعلن الرئيس الأميركي تأجيل شن ضربات عسكرية ضد مواقع الطاقة والكهرباء الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وفي وقت سابق، منح ترامب إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز، محذرا من هجمات تستهدف محطات الطاقة الخاصة بها إن لم تستجب لطلبه.