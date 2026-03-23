ترامب: الإيرانيون هم من تواصلوا معنا للتفاوض

كتب : محمد جعفر

04:23 م 23/03/2026 تعديل في 04:34 م

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك "نقاط اتفاق رئيسية" مع إيران، بعد محادثات استمرت حتى وقت متأخر من مساء الأحد بمشاركة اثنين من كبار مبعوثيه.

وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين بمطار ويست بالم بيتش، أن المفاوضات "سارت على نحو ممتاز"، مشيرًا إلى أن طهران هي من بادرت بالتواصل، قائلاً: "الإيرانيون هم من اتصلوا، وليس أنا"، وأضاف: "سنرى إلى أين سيقودنا ذلك، لكن إذا استمروا في هذا المسار، أعتقد أن هذا الصراع قد ينتهي بشكل جذري".

وأشار ترامب إلى أن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر شاركا في المحادثات، لافتًا إلى أن الجانب الأمريكي يتواصل مع شخصية "محترمة" داخل إيران، دون أن تكون المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب منح مهلة مدتها خمسة أيام لاختبار مسار التفاهم، قائلاً: "إذا سارت الأمور بشكل جيد، فسنصل إلى حل، وإلا فسنواصل القصف بكل ما لدينا"، مشددًا على أن أي اتفاق محتمل سيتضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي، إضافة إلى سيطرة الولايات المتحدة على مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

دونالد ترامب إيران وأمريكا محادثات أمريكا وإيران

"لا أريد أن يُقتل".. تعليق جديد من ترامب بشأن مجتبى خامنئي
"لا أريد أن يُقتل".. تعليق جديد من ترامب بشأن مجتبى خامنئي
