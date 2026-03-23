إعلان

إسرائيل تدمر جسرًا على نهر الليطاني في جنوب لبنان

كتب : محمد جعفر

12:30 م 23/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدى قصف جوي إسرائيلي، يوم الاثنين، إلى تدمير جسر على نهر الليطاني في جنوب لبنان، يقع في بلدة قعقعية، ما أدى إلى قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينة النبطية الجنوبية ومنطقة وادي الحجير الواقعة جنوبًا.

مخاوف من غزو بري

ولم تكشف الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، عن مزيد من التفاصيل بشأن الغارة الأخيرة، وكانت إسرائيل قد استهدفت، يوم الأحد، جسر القاسمية قرب مدينة صور الساحلية الجنوبية، ووصف الرئيس اللبناني، جوزيف عون، استهداف الجسور في الجنوب بأنه يشكل "تمهيدًا لغزو بري".

إسرائيل تأمر بتسريع هدم المنازل والجسور في لبنان

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أعلن أمس الأحد، أن الجيش تلقى أوامر لتسريع عمليات هدم المنازل في ما وصفها بـ"قرى الخطوط الأمامية" داخل لبنان، مشيرًا إلى أن التعليمات تشمل "التدمير الفوري" لجميع الجسور المقامة فوق نهر الليطاني، في خطوة تعكس تصعيدًا ميدانيًا لافتًا في المنطقة.

ويُعتبر نهر الليطاني أطول أنهار لبنان وأحد أهم موارده الاستراتيجية، حيث تعتمد عليه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل ولبنان جسر قعقعية نهر الليطاني جوزيف عون يسرائيل كاتس

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

